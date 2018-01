Sportimonium huldigt eregalerij 'Voorzitters van het BOIC' in 27 januari 2018

03u29 0 Zemst In het Sportimonium in Hofstade is afgelopen week de eregalerij 'Voorzitters van het BOIC' ingehuldigd. Daarnaast werden ook onder meer voormalig IOC-voorzitter en huidig BOIC-voorzitter Pierre-Olivier Beckers gelauwerd.

"We mogen fier zijn op ons land, want België is het enige land dat twee IOC-voorzitters (Internationaal Olympisch Comité) had", zegt Didier Rotsaert, algemeen directeur van het Sportimonium. "Henri de Baillet Latour was IOC-voorzitter in het interbellum, terwijl Jacques Rogge die functie tussen 2001 en 2013 bekleedde. Rogge is trouwens een van de laatst levende gewezen IOC-voorzitters."





Daarnaast werden ook de gewezen voorzitters van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) gelauwerd. Net als de huidige voorzitter, Pierre-Olivier Beckers. "We hebben ook een museumkast met de zes fakkels van de Olympische zomer- en winterspelen tijdens de termijn van Jacques Rogge voorgesteld", aldus nog Rotsaert. "Die zullen bezoekers voortaan in het Sportimonium kunnen bewonderen."





(RDK)