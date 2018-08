Sp.a tegen sluiting zwembad 27 augustus 2018

Sp.a Zemst heeft afgelopen zaterdag samen met de collega's uit Mechelen geprotesteerd tegen de sluiting van de zwembaden van Sport Vlaanderen in Hofstade en Geerdegemvaart in Mechelen. De socialisten vinden dat een lokaal bestuur toegankelijke en betaalbare sportinfrastructuur moet garanderen.





De twee sp.a-afdelingen organiseerden zaterdag het symbolische WK droogzwemmen aan zwembad Geerdegemvaart in Mechelen. De Zemstse socialisten klaagden daarmee de sluiting van het zwembad van Sport Vlaanderen in Hofstade aan. Het bad sluit eind dit jaar de deuren omdat de broodnodige oplapwerken te duur zouden zijn. "Pas recentelijk werd een studie besteld door Sport Vlaanderen om te bekijken of een nieuw zwembad haalbaar is", weet lijsttrekker Tim Borteel. "Maar het huidige bad gaat al binnen enkele maanden dicht: dan komt die studie wel rijkelijk laat. De bouw van een zwembad neemt immers flink wat tijd in beslag. Conclusie: een openbaar zwembad is geen prioriteit voor het gemeentebestuur van Zemst."





Volgens burgemeester Bart Coopman (CD&V), die zelf pas eind mei op de hoogte werd gebracht van de sluiting, wordt wel degelijk aan een toekomstvisie gewerkt en worden verschillende scenario's bekeken.





(RDK)