Soiree Tropicale neemt maatregelen tegen tropische hitte 04 juli 2018

02u42 1

Donderdag, vrijdag en zaterdag vindt op het domein van de Schranshoeve in Eppegem de 33ste editie van Soiree Tropicale plaats. De organisatoren nemen extra maatregelen tegen de hitte.





Met tropische temperaturen belooft deze editie een voltreffer te worden. "Maar de hitte zorgt er ook wel voor dat we extra parasols en tenten moeten huren", zegt Bert Plehier. "Zeker tijdens de kindernamiddag zaterdag nemen we extra maatregelen. Zo proberen we de kinderanimatie zoveel mogelijk onder bomen door te laten gaan."





Het feest begint donderdagavond al met de afterwork party. Op vrijdag is er het Soiree Café. "Omdat de Rode Duivels die avond Brazilië bekampen op het WK plaatsen we een groot scherm", aldus nog Bert Plehier. "Op zaterdag is er na de kindernamiddag de eigenlijke Soiree Tropicale. Voor onze openluchtfuif wisten we dit jaar opnieuw enkele grote namen te strikken. Zo staan onder meer Sergent Garcia, Laston & Geo en Bobalicious op het podium."





Door de hitte mag de organisatie geen vuurwerk afsteken, waardoor er zaterdagavond een vervangende licht- en lasershow zal plaatsvinden. De opbrengsten van het weekend gaan naar de Chiro van Eppegem. De organisatie verwacht in totaal tussen de 7.000 en de 8.000 bezoekers. (RDK)