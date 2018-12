Socialisten vullen schoendozen voor daklozen RDK

06 december 2018

11u48 0

De lokale afdeling van sp.a in Zemst organiseert nu zaterdag tijdens de kerstmarkt haar jaarlijkse actie ‘Shoe Box’. Zo zamelen de socialisten al enkele jaren schoendozen voor Brusselse daklozen in. Het concept is simpel. Bezoekers van de kerstmarkt kunnen zaterdag een schoendoos vullen met niet-bederfbare etenswaren en een mooie kerstkaart. Nadien wordt er een feestelijke geschenkverpakking rond de doos gedaan, waarna de Zemstse socialisten ervoor zorgen dat de gevulde schoendozen bij de Brusselse daklozen terechtkomen. Wie wil deelnemen aan de actie, kan zaterdag tussen 17 en 23 uur aan de sp.a-stand op de Zemstse kerstmarkt op het Plein van de Verdraagzaamheid terecht.

De kerstactie werd opgepikt door de lokale sp.a-afdeling van Rumst. De leden komen zaterdag hun kerstpakketten dan ook afgeven aan hun Zemstse collega’s.