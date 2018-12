Sluiting zwembad bezorgt zwemclubs kopzorgen Verenigingen vinden geen zwemwater en gooien de handdoek Robby Dierickx

10u05 0 Zemst Zaterdagavond heeft het zwembad van Sport Vlaanderen in Hofstade de deuren definitief gesloten. De sluiting komt er omdat een renovatie te duur was. Door het verdwijnen van het zwembad zitten echter heel wat zwemclubs met de handen in het haar. Terwijl de ene de handdoek gooit, zoekt de andere nog naarstig naar oplossingen.

Eind mei maakten Sport Vlaanderen en de gemeente Zemst bekend dat zwembad Ter Heide langs de Tervuursesteenweg, net buiten het recreatiedomein in Hofstade, de deuren eind dit jaar definitief zou sluiten. Zaterdag werd er dan ook voor het laatst gezwommen. Reden voor de sluiting is de te hoge kost om het zwembad – dat veertig jaar oud is – te renoveren. Zo zou men de komende drie jaar 2,5 miljoen euro moeten investeren om het bad open te kunnen houden. Volgens een architecten- en ingenieursbureau is een grondige renovatie echter niet meer zinvol, waarop beslist werd om het zwembad definitief te sluiten.

En dus moesten scholen en zwemclubs dringend op zoek naar een oplossing voor hun zwemlessen. De Zemstse scholen wijken na Nieuwjaar uit naar zwembad Geerdegemvaart in Mechelen, maar voor de zwemclubs is het nog steeds zoeken naar oplossingen. Al hebben sommigen reeds de handdoek gegooid. “Wij waren vanaf dag één actief in Hofstade en waren veertig jaar geleden dan ook de eerste zwemclub in het zwembad”, zegt Pieter Verreydt van de Vrije Zwem- en Sportvereniging Hofstade, die zowat tweehonderd leden telt. “Omdat we geen oplossing vonden, hebben we beslist om ermee te stoppen. Uiteraard is het bijzonder jammer dat de club op die manier moet verdwijnen. Zowat de helft van onze leden heeft inmiddels een andere club gevonden en een ander deel kiest voor een andere sport.”

Betaalbare zwemlessen

Ook bij de Gezinsbond van Weerde komt er een einde aan de zwemlessen door de sluiting van zwembad Ter Heide. “We hoopten in het zwembad Geerdegemvaart in Mechelen enkele uren te verkrijgen, maar daar was geen plaats meer voor ons”, zegt secretaris Petra Deschouwer. “Jaarlijks kregen zowat honderd kinderen betaalbare zwemlessen, maar zij komen nu in de koude te staan. We vinden het zelf bijzonder jammer dat we voor hen geen oplossing vonden.”

Tot slot moeten ook de 300 zwemmertjes van de zwemschool van vzw Sportsminded op zoek naar een andere zwemschool. “We hebben er echt alles aan gedaan om een alternatieve locatie te vinden, maar zowel in Mechelen als in Vilvoorde en zelfs in het zwembad van het MS Center in Melsbroek was geen plaats voor onze 300 zwemmers”, aldus Thomas Doms. “Voor hen is het bijzonder jammer dat ze nu geen lessen meer kunnen volgen. Zodra er een nieuw zwembad in Hofstade komt, willen we onze zwemschool opnieuw opstarten.”

Ondertussen zijn er wel al plannen voor de bouw van een nieuw zwembad, maar die zitten momenteel nog in de embryonale fase.