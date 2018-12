Slib wordt uit visvijver Schranshoeve gehaald RDK

12 december 2018

14u46 0

Omdat er heel wat slib in de visvijver van de Schranshoeve in Eppegem zit, is de vijver momenteel minder diep. Dat komt het visbestand niet ten goede. Om die reden zal een aannemer, die de voorbije weken ook al de waterlopen ruimde, begin januari met de ruimingswerken aan de visvijver beginnen. Daardoor zal de vijver opnieuw een normale diepte krijgen. Het einde van de werken staat voor 31 januari gepland.