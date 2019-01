Slechts één rode brievenbus verdwijnt RDK

29 januari 2019

In maart haalt bpost honderden rode brievenbussen die volgens het postbedrijf te weinig gebruikt worden weg uit de Vlaamse gemeenten, maar in Zemst is de impact heel beperkt. Alleen de rode brievenbus in de Keizer Karellaan ter hoogte van huisnummer 2 in deelgemeente Elewijt wordt er verwijderd. De andere negentien brievenbussen blijven wel gewoon in het straatbeeld staan.