Slagboom sluit Ketelveldweg af 05 juli 2018

Om het verkeer en parkeren in de doodlopende Ketelveldweg een halt toe te roepen, wordt een slagboom geplaatst. De Ketelveldweg is een doodlopende straat die toegang geeft tot het domein van de Weerdse Visvijvers. Ondanks het parkeerverbod is er nog altijd veel hinderlijk verkeer in die straat. Daarom werd beslist om de Ketelveldweg voortaan voor te behouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. De weg zal worden afgesloten met een slagboom. De slagboom dient op die manier te zijn ontworpen dat landbouwmachines er wél nog door kunnen. Fietsers, voetgangers en ruiters moeten eveneens ongehinderd door kunnen. (DBS)