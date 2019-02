Slachtoffer doet met succes goed woordje voor partner WHW

08 februari 2019

12u09 0 Zemst Een dertiger uit Zemst is vrijgesproken voor intrafamiliaal geweld. Zijn vriendin, die het slachtoffer werd van zijn agressie, had het voor hem opgenomen in de rechtbank. Met succes.

De twee hadden sinds augustus 2015 een relatie. Er waren echter veel discussies over mogelijke ontrouw van beiden. Op 25 mei 2016 deelde de man haar bij een van die discussies een stevige klap uit. Hierna ging hij op haar zitten en gaf hij nog enkele slagen. Pas in oktober, na een gesprek met haar halfzus, durfde de vrouw klacht in te dienen.

Zelf minimaliseerde hij de aantijgingen. “Dat gebeurde maar twee of drie keer. Zij stookt altijd ruzie en dan kan ik me niet beheersen”, klonk het tegen de politie. De verdediging had om de vrijspraak of de autonome probatie gevraagd. Ook het slachtoffer vindt dat haar vriend -alles is weer koek en ei tussen beiden- geen straf verdient. “Ik heb hem toen de eerste klap gegeven. Bovendien heb ik mij te hard laten opjutten door mijn halfzus”, getuigde ze voor de rechter, die oren had naar haar uitleg.