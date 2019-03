Senioren- en kerstfeest smelten samen RDK

27 maart 2019

Het seniorenfeest en het kerstfeest voor alleenstaande senioren uit Zemst smelten vanaf dit jaar samen tot één feest voor alle 65-plussers. Het feest zal verspreid over twee dagen georganiseerd worden in het Elewijt Center. Op vrijdagen 8 en 15 november zullen alle 65-plussers er welkom zijn voor een gezellig samenzijn met een feestmaaltijd en muzikale animatie tegen een betaalbare prijs. Komende zomer zal er meer informatie over het feest in Zemst-Info verschijnen.