Scouts zoeken helpende handen AFGEKEURDE LOKALEN MOETEN GERENOVEERD WORDEN ROBBY DIERICKX

07 maart 2018

02u54 0 Zemst De Elewijtse Scoutsvrienden, een groep ouders van huidige en gewezen scoutsleden, zijn dringend op zoek naar helpende handen voor de renovatie van de stenen lokalen. Die werden onlangs afgekeurd door de brandweer, en mogen dus ook niet meer verhuurd worden.

Zes jaar al zetten de Elewijtse Scoutsvrienden (ESV) zich in om de scoutslokalen in de Diependaalstraat in stand te houden en te renoveren. De ouders van huidige en gewezen leden en de oud-leiding organiseren daarom ook sinds 2012 de Elewijtse Pijl, een fiets- en wandelevenement dat elk jaar een kleine duizend deelnemers telt. De opbrengst daarvan gaat naar de scoutslokalen. Zo werd in september 2016 zelfs een nieuwe chalet voor de jeugdbeweging geopend, werd het JIN-lokaal vernieuwd, en werden ramen en deuren vervangen.





Maar het werk is nog niet gedaan. Integendeel, want onlangs keurde de brandweer de bestaande stenen lokalen af. "De elektriciteitsvoorzieningen voldoen niet meer aan de vereisten, en er is geen brandalarmsysteem", zegt Luc De Leener, één van de drijvende krachten achter de ESV. "Daardoor mogen de lokalen momenteel niet meer verhuurd worden aan andere jeugdbewegingen. De leden van de Elewijtse scouts mogen er voor hun zondagsactiviteiten wel nog gebruik van maken, maar we willen dit probleem zo snel mogelijk opgelost zien."





Werk genoeg

Net nu die problemen in de stenen lokalen aan het licht komen, kampen de ESV ook met een tekort aan vrijwilligers. "Heel wat leden stopten ermee omdat hun kinderen niet langer bij de scouts zitten", gaat Luc verder. "Daardoor komen we momenteel wat helpende handen te kort. En dat terwijl we voor enkele grote uitdagingen staan. Want naast een brandalarmsysteem en een nieuwe elektrische installatie, moeten de plafonds van de stenen lokalen ook grondig geïsoleerd worden. Er moet ook een nieuwe verwarmingsinstallatie komen en het sanitair blok is aan vernieuwing toe. Maar ook voor het onderhoud van de lokalen willen we onze kleine groep uitbreiden met ouders en oud-scouts."





Fakkel doorgeven

Voorts worden ook dringend verse krachten gezocht voor de organisatie van de Elewijtse Pijl. "De huidige ploeg stopt er namelijk mee en wil de fakkel doorgeven", zegt Anja van Boxel. "Dat kan door de volgende editie van de Elewijtse Pijl, die telkens in september plaatsvindt, mee te helpen organiseren. De draaiboeken zijn voorhanden, de kennis wordt doorgegeven en de huidige leden helpen uiteraard om de overgang vlot en soepel te laten verlopen. De nieuwkomers kunnen natuurlijk ook voor een totaal nieuw concept kiezen. Zolang het scoutsjaar maar met een tof evenement start om geld voor de lokalen in te zamelen."





Maandagavond organiseerden de Elewijtse Scoutsvrienden een infoavond om helpende handen aan te trekken. Volgens de leden daagden verschillende geïnteresseerden op. Binnenkort volgt een tweede infomoment, in de hoop dan met een uitgebreider team aan de slag te kunnen gaan.