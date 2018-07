Schouwbrandje in Zavellaan 14 juli 2018

02u39 0 Zemst De brandweer moest gisterochtend om 9.45 uur uitrukken voor een brandje in de Zavellaan in Hofstade.

Uiteindelijk bleek het slechts om een schouwbrand te gaan. Het vuur was dan ook snel geblust en de schade bleef beperkt tot de schouw zelf.





De bewoonster had even voordien een paar servietten in de kachel gegooid, waarna het vuur in de schouw ontstond.





Er geraakte niemand gewond.





(RDK)