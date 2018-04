Schouwbrand bij begrafenisondernemer 07 april 2018

De brandweer heeft gisterochtend een schouwbrand bij begrafenisondernemer Goovaerts in de Dorpsstraat in Weerde moeten blussen. Volgens de begrafenisondernemer was de kachel slechts een kwartier in brand, toen er plots veel rook uit de schouw kwam. De brandweer kon het brandje snel blussen, waardoor het gebouw geen schade opliep. Er vielen geen gewonden.





(RDK)