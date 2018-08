Schoolkinderen zwemmen vanaf 2019 in Mechelen 29 augustus 2018

02u23 0 Zemst Na Nieuwjaar zullen de leerlingen van de acht Zemstse basisscholen hun zwemlessen in het zwembad Geerdegemvaart in Mechelen krijgen. De gemeente Zemst heeft daarvoor zopas groen licht gekregen. De verhuis is nodig, omdat het zwembad van Sport Vlaanderen in Hofstade eind dit jaar sluit.

De oplapwerken voor het zwembad in Hofstade zouden te duur zijn en daarom werd beslist om het bad eind december te sluiten. Daardoor dreigden de leerlingen van de acht Zemstse scholen zonder zwemwater te komen zitten. "Meteen na dat nieuws zijn we gesprekken aangegaan en al snel bereikten we een akkoord om de leerlingen in zwembad Geerdegemvaart in Mechelen te laten zwemmen", zegt onderwijsschepen Koen Vandermeiren (CD&V). "Zij zullen er vanaf Nieuwjaar terecht kunnen. Het aantal zwemlessen zal niet wijzigen in vergelijking met andere schooljaren."





Te weinig kleedkamers

Toch moet er nog één probleem opgelost worden. "Er zijn onvoldoende kleedkamers voor alle leerlingen", aldus nog de schepen. "Daarom zal men op zoek gaan naar douchecontainers, die meteen op het zwembad aangesloten kunnen worden. Daarnaast zal ook de busregeling nog aangepast moeten worden, maar daar zal de komende weken aan gewerkt worden." (RDK)