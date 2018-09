Scholen testen maand lang schoolstraten uit 06 september 2018

02u40 0 Zemst Basisscholen De Kriekelaar en Ter Berken uit Hofstade stappen mee in het project 'Paraat voor de schoolstraat'. Met die campagne wil de Vlaamse overheid zoveel mogelijk scholen ertoe aanzetten om vier weken lang een schoolstraat uit te testen.

De bedoeling van dat project is de luchtkwaliteit rond de scholen te verbeteren. De luchtkwaliteit is er vaak slecht door de drukte van het verkeer. De Kriekelaar en Ter Berken stappen mee in het project. Concreet zullen de Graaf Cornetstraat en de Zustersstraat in Hofstade tussen 17 september en 12 oktober telkens van 8.15 tot 8.40 uur verboden terrein zijn voor wagens. Bewoners van de straten kunnen wel nog wegrijden.





Succes

De gemeente is tevreden dat beide scholen mee in het project stappen, want de voorbije jaren werden aan de Zemstse basisscholen Wonderwijs, Tuimeling, De Waterleest, De Pimpernel en De Zonnewijzer al met succes schoolstraten ingevoerd. Er is volgens het schepencollege geen hinder meer van kerende wagens, er is er meer ruimte voor fietsers en voetgangers en veel meer mogelijkheid tot sociaal contact.





(RDK)