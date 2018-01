Schepen Geerinckx herverkozen als voorzitter partijraad N-VA 26 januari 2018

De 44-jarige Veerle Geerinckx, schepen in Zemst, is herverkozen als voorzitter van de partijraad van N-VA. Dat is het op één na hoogste orgaan van de partij. Geerinckx was de voorbije jaren ook al voorzitter van de partijraad en werd afgelopen weekend herverkozen. "Het zijn boeiende tijden, de partij heeft heel wat uitdagingen in het verschiet", zegt de Zemstse schepen, architect en raadgever. "Vandaag ben ik vooral blij om te kunnen tonen dat geëngageerde deskundige vrouwen op zichtbare functies thuishoren en daarin gesteund worden. Dat is hartverwarmend."





De partijraad is, na het algemene ledencongres, het hoogste orgaan van de partij en bepaalt de krachtlijnen van de werking binnen de N-VA. Maandelijks komen de vertegenwoordigers uit de besturen, de mandatarissen, diverse leden en zelfs de N-VA-ministers er samen.