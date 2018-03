Sandra Dewandeleer nieuwe voorzitter Welzijns- en Gezondheidsraad 30 maart 2018

Met Sandra Dewandeleer heeft de Welzijns- en Gezondheidsraad van Zemst een nieuwe voorzitter. Ze volgt Clem Vandenbrandt op 1 juni op. Als klinisch psychologe heeft ze een ruime ervaring in de zorgsector. Ze werkte vijftien jaar in het MS-center in Melsbroek. Twee jaar geleden startte ze in Eppegem haar eigen praktijk 'JADA Psy' op, waar ze diverse psychische aandoeningen behandelt. "Algemeen welzijn ligt me na aan het hart", aldus de toekomstige voorzitter. "Ik wil me inzetten voor een Zemst waar jong zich kan ontplooien en oud een warm en gezellig nest vindt."





(RDK)