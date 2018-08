Samentuin moet buurt versterken 30 augustus 2018

02u30 0

Om de cohesie tussen de bewoners van sociale woonprojecten Solarium en Felix Cottage Club te versterken, slaan de gemeente Zemst en Riso Vlaams-Brabant de handen in elkaar. Concreet starten ze een project rond een samentuin op een terrein in de woongebieden.





Volgens de gemeente heeft een samentuin verschillende doelen. Zo verhoogt de tuin enerzijds de sociale cohesie tussen de inwoners van Solarium en van de Felix Cottage Club, maar ook de buren onderling zullen vaker met elkaar in contact komen. Anderzijds voelen de bewoners zich op die manier meer betrokken bij hun woonomgeving en zetten ze zich in om die omgeving te optimaliseren. De gemeente Zemst en Riso Vlaams-Brabant hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de samentuin te realiseren. Wanneer de tuin geopend zal worden, is momenteel nog niet duidelijk. (RDK)