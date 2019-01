Ruimere openingsuren onthaal gemeentehuis Robby Dierickx

08 januari 2019

09u14 0

De onthaaldienst van het gemeentehuis van Zemst is voortaan een pak vaker open. Zo kunnen inwoners er vanaf nu dagelijks al vanaf 8 uur terecht, een uur vroeger dan voor de jaarwisseling. Ook tijdens de middag worden burgers er geholpen aangezien het onthaal voortaan doorlopend open is tot ’s avonds. Er moet wel steeds aangebeld worden, want de deuren zijn gesloten. Met de uitgebreidere openingsuren wil de gemeente het voor de inwoners gemakkelijker maken om documenten af te halen op het gemeentehuis, al kunnen ook heel wat producten online aangevraagd worden via www.zemst.be/thuisloket.

De gemeentediensten zijn nu donderdagnamiddag uitzonderlijk gesloten.