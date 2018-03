Rudolf Hecke brengt met 'The Sixties' vierde boek uit 08 maart 2018

02u38 0 Zemst Na 'Gainsbourg', 'Wondenland' en Parcours Gainsbourg' heeft Hofstadenaar Rudolf Hecke zopas zijn vierde boek uitgebracht. Met 'The Sixties' keert de auteur - die we ook nog kennen als muzikant van onder meer Pop in Wonderland - vijftig jaar terug in de tijd. "De jaren zestig waren eigenlijk mijn eerste echte grote liefde", klinkt het.

Met zijn vorige drie boeken kreeg Rudolf Hecke veel lof. Het idee om The Sixties als thema te nemen voor zijn vierde boek, is volgens de auteur voor de hand liggend. "De jaren zestig zijn mijn eerste liefde", aldus Hecke. "Alle indrukken uit mijn prille jeugd dateren van die periode. Tijdens het schrijven van het boek ben ik op zoek gegaan naar wat die jaren zestig zo bijzonder maakte. Ik werd daarbij geholpen door onder meer Boudewijn De Groot en dj Zaki. De jaren zestig komen eigenlijk momenteel ook wat terug, want de jongeren nemen - net als toen - het heft weer wat vaker in handen."





'The Sixties' is te koop in zo goed als alle boekhandels of kan online besteld worden via studiofactasy@telenet.be.





(RDK)