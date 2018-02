Romeinse graven in Blektestraat 14 februari 2018

Bij archeologisch vooronderzoek in de Blektestraat in Hofstade legden archeologen enkele Romeinse graven bloot. Hoewel het om een nat terrein gaat, dat in het verleden nooit bebouwd was, ligt het terrein wel in een archeologische zone met een hoog potentieel. De site is gelegen op zo'n 600 meter van de gekende Romeinse tempelsite van Hofstade en op 200 meter van een Romeinse bewoning (steenbouw). Recent werd ook het grootste urnenveld van Vlaanderen opgegraven in Hofstade. De proefsleuven tonen aan dat het terrein deels opgehoogd is met een pakket grond afkomstig van de vijver die op het aanpalende perceel was gelegen. De vijver staat al op de kaart van Ferraris (1771-1778) gekarteerd. Uit deze laag kwamen verschillende vondsten, waaronder enkele prehistorische artefacten. Daarnaast zijn twee Romeinse graven aangetroffen. Het gaat om kuilen die de resten bevatten van de brandstapel waarop de dode werd gecremeerd. In een van de graven zijn de resten gevonden van een grote pot, die meegegeven werd met de overledene. Mogelijk zijn deze graven te linken aan nabijgelegen Romeinse bewoning.





