Rioleringswerken starten op 23 april 13 april 2018

Tijdens een infovergadering lichtte het team Infrastructuur de plannen en de fasering van de werken aan de Kampenhoutsebaan en de Tuilstraat in Elewijt toe. De aanwezige bewoners kregen ook antwoord op hun vragen. De wegenis- en rioleringswerken aan beide straten starten op 23 april.





Wie graag de werken en de fasering in detail mee opvolgt op de gemeentelijke website terecht. Daar is ook de info uit de infovergadering terug te vinden. (DBS)