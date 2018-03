Restaurantdagen FC Eppegem 23 maart 2018

Voetbalclub FC Eppegem organiseert vandaag, morgen en overmorgen haar restaurantdagen in zaal 'Assebroek' aan het stadion in de Waterleestweg. Op het menu: steak, ribbetjes en tongrolletjes. Vandaag is de keuken van 18.30 tot 22 uur open, zaterdag van 17.30 tot 22 uur en zondag van 11.30 tot 20 uur. (RDK)