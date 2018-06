Renovatie te duur: zwembad sluit 14 CLUBS EN 22 SCHOLEN MOETEN NIEUW ONDERKOMEN ZOEKEN ROBBY DIERICKX

28 juni 2018

02u36 1 Zemst Het zwembad van Sport Vlaanderen wordt niet gerenoveerd wegens te duur en niet langer zinvol. Op 1 januari gaan de deuren definitief dicht, en dus moeten 22 scholen en 14 zwemclubs op zoek naar een nieuw onderkomen. Al gooit één van die clubs meteen de handdoek.

Dat het zwembad langs de Tervuursesteenweg in slechte staat verkeert, is niets nieuws. Daarom voerde een architecten- en ingenieursbureau op vraag van Sport Vlaanderen een onderzoek naar de noodzakelijke investeringen om de zweminfrastructuur aan te passen aan de moderne eisen inzake comfort en veiligheid. Uit de studie blijkt dat er in de komende drie jaar liefst 2,5 miljoen euro geïnvesteerd moet worden, maar meteen wordt ook aangegeven dat een grondige renovatie niet langer zinvol is. En dus heeft Sport Vlaanderen in samenspraak met de gemeente Zemst beslist om het zwembad op 1 januari van volgend jaar definitief te sluiten.





Dat betekent ook meteen dat er een oplossing gezocht moet worden voor 22 scholen en 14 zwemclubs. "Voor onze eigen scholen zijn we daar momenteel al mee bezig", zegt sportschepen Piet Van Grunderbeek (N-VA). "Zo zullen we zwembaden in de omliggende gemeenten contacteren, al beseffen we dat het niet simpel zal zijn om een nieuw onderkomen te vinden. We hadden aanvankelijk trouwens het plan om het zwembad pas op 1 september 2019 te sluiten, maar dan moesten we wel oplapwerken ten belope van 500.000 euro uitvoeren. Een pak geld om de sluitingsdatum met amper negen maanden uit te stellen. Daarom gaat het bad eind dit jaar al dicht."





Luc De Donder, directeur van gemeenteschool De Waterleest in Eppegem, beseft dat het moeilijk wordt om zijn leerlingen na de jaarwisseling nog ergens te laten zwemmen. "En dat terwijl de kinderen de eindtermen voor zwemmen moeten behalen", zegt hij. "We zullen dus naar andere oplossingen moeten zoeken. Ik denk bijvoorbeeld aan openluchtklassen, met de focus op zwemmen. Zo zouden ze een week lang intensief zwemles krijgen. Maar ook andere opties zijn nog mogelijk."





Zwemclub gooit handdoek

Voorts moeten ook veertien zwemclubs uitwijken. Al zijn het er eigenlijk dertien, want Vrije Zwem- en Sportvereniging Hofstade gooit de handdoek. "Wij stoppen ermee", knikt Pieter Verreydt van de club, die in 1980 opgericht werd. "De fut om elders vanaf nul te beginnen, is er niet. Mijn vrouw en ik leiden alles binnen de zwemclub in goede banen, maar we zijn allebei 75 jaar oud. Jammer voor onze 150 leden, maar dit is het einde van de club."





Sport Vlaanderen laat nog weten dat het afgeleefde zwembad plaats zal ruimen voor nieuwe sportinfrastructuur. Ondertussen loopt er ook nog een studie rond de bouw van een nieuw overdekt zwembad op de site van het oude openluchtzwembad op het domein van Sport Vlaanderen.