Redt SofAlert binnenkort levens? OUDERS VRIENDIN VERONGELUKTE SOFIE DE RIDDER ONTWIKKELEN 'DODEHOEKVERKLIKKER' ROBBY DIERICKX

27 januari 2018

03u23 0 Zemst Het toestel dat drie vriendinnen van de verongelukte Sofie De Ridder (12) uit Eppegem ontwikkeld hebben om dodehoekongevallen te voorkomen, komt binnenkort mogelijk op de markt. Het apparaat waarschuwt fietsers en vrachtwagenbestuurders wanneer een dodehoekongeval dreigt. De ouders van één van de meisjes hebben een bedrijfje opgericht en maakten inmiddels een prototype.

In mei vorig jaar wonnen Jente Claes, Eline Angillis en Kato Reynaert de 'Gat in de Markt'-prijs van Solar Olympics, een wedstrijd waarin teams onder begeleiding van een leerkracht een gadget bouwen dat werkt op zonne-energie. De drie meisjes ontwikkelden een toestel dat op een fiets geplaatst moet worden en dat een waarschuwing geeft wanneer een dodehoekongeval dreigt. Hun keuze voor dat apparaat was niet toevallig. Op 29 juni 2016 verloren ze immers hun schoolvriendinnetje Sofie De Ridder (12) bij een dodehoekongeval met een vrachtwagen in Eppegem. Het toestel kreeg dan ook de naam SofAlert, genoemd naar hun overleden vriendin.





Een van de meisjes ging na de wedstrijd op zoek naar een bedrijf dat het apparaat op de markt wilde brengen, maar kwam van een kale reis thuis. Tot nu, want de ouders van Kato Reynaert hebben in september het bedrijfje Detectin Traffic opgericht en hebben inmiddels een prototype van zo'n waarschuwingstoestel ontwikkeld. "We vinden het belangrijk dat jongeren veilig kunnen fietsen, maar dodehoekongevallen zijn jammer genoeg niet weg te denken", zeggen Peter Reynaert en Els Dauwe uit Hofstade. "Om de kans op dat soort ongevallen te verminderen, hebben we onze schouders onder het idee van onze dochter en haar twee vriendinnen gezet."





Licht- en geluidssignaal

In tegenstelling tot het toestel van de drie meisjes, waarbij met laserstralen gewerkt werd, kozen de ouders van Kato ervoor om met een afstandssensor en een microfoon te werken. "Concreet betekent dit dat het toestel dat op de fiets geplaatst wordt een licht- en geluidsignaal geeft wanneer aan twee voorwaarden voldaan wordt: fietsen op minder dan anderhalve meter afstand tot een voorwerp aan de linkerkant en een geluidsniveau boven een drempel die overeenkomt met een draaiende motor", aldus nog Peter Reynaert. "In SofAlert is een slimme software ingebouwd die een onderscheid maakt tussen het geluid dat een voertuig maakt en het lawaai van roepende kinderen of ander straatlawaai. Uit testen blijkt dat dit voortreffelijk werkt."





Daarnaast wordt een app ontwikkeld zodat ook vrachtwagenchauffeurs gewaarschuwd worden als er een dodehoekongeval dreigt. "Is er een fietser met zo'n toestel in de buurt, dan krijgt de bestuurder een rood scherm met het opschrift 'gevaar' op zijn smartphone te zien", verduidelijkt Els Dauwe. "Zo weet hij dat hij extra moet oppassen."





Bevraging

De ouders van Kato benadrukken dat het momenteel nog om een prototype gaat. "De komende weken lanceren we een online bevraging om na te gaan wat fietsers van dit toestel verwachten, hoe het eruit moet zien en of er überhaupt een draagvlak voor is", zegt Els Dauwe nog. "Daarnaast starten we een crowdfundingsactie en hopen we partners te vinden die het op de markt willen brengen."





Wie de ontwikkeling van de SofAlert wil volgen, kan de Facebookpagina van Detectin Traffic 'liken'.