Recyclagepark na zes maanden weer open 16 mei 2018

02u47 0 Zemst Het recyclagepark in de Houtemsestraat heeft gisteren de deuren heropend. De voorbije maanden werd het volledig vernieuwd en fors uitgebreid.

Voor de bezoekers van het recyclagepark was het gisteren even wennen. Na zes maanden van intensief werken is het park verdubbeld in oppervlakte nadat intercommunale Incovo een stuk grond van de gemeente Zemst kon aankopen. "Dat maakt het comfortabeler voor de bezoekers", zegt Alex Heyvaert, voorzitter van Incovo. "Voortaan kan er tussen de containers door gereden worden, waardoor het fileleed dat er vooral op zaterdag was, verdwenen is. Automobilisten moesten vroeger lang aanschuiven, omdat het recyclagepark veel te klein was. Daarnaast zijn de containers voor groenafval vervangen door een aparte losplaats. Daardoor hoeven de bezoekers niet langer met hun afval op de trappen te klauteren om het vervolgens in de container te droppen."





In een latere fase plant Incovo nog een aparte uitgang om de doorstroming van de bezoekers nog wat meer te vergemakkelijken. "Dat zal echter pas het geval zijn zodra de nieuwe gemeentelijke loods klaar is", verduidelijkt Heyvaert. "Voorlopig is dat nog toekomstmuziek."





Het recyclagepark van Zemst is met jaarlijks 3.000 ton gerecycleerd afval het best draaiende recyclagepark van de vijf Incovo-gemeenten (Machelen, Vilvoorde, Londerzeel, Meise en Zemst).





(RDK)