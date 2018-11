Recreatiedomein (zo goed als) rookvrij Sport Vlaanderen laat roken op slechts zes kleine plaatsen in domein toe Robby Dierickx

21 november 2018

14u16 1 Zemst Het domein Sport Vlaanderen is voortaan zo goed als volledig rookvrij. Er mag alleen nog op zes onaantrekkelijke plaatsen in het domein gerookt worden. Daarmee wil Sport Vlaanderen het roken ontmoedigen op plekken waar kinderen spelen en sporten. Wie toch een sigaret opsteekt in de rookvrije zone krijgt geen boete, maar wordt vriendelijk naar de rookzones verwezen.

‘Generatie rookvrij’: zo heet het plan van organisaties als het Vlaams Instituut Gezond Leven en Kom op tegen Kanker om kinderen die in 2019 geboren worden een rookvrij leven te beloven. Een plan dat nu in de praktijk omgezet wordt door Sport Vlaanderen. Voortaan mag er namelijk niet meer gerookt worden in het domein in Hofstade, dat zowat 172 hectare groot is en jaarlijks 380.000 geregistreerde bezoekers telt. Met de vele wandelaars en fietsers erbij, ligt dat aantal nog een pak hoger. Rokers zullen voortaan dus niet zomaar een sigaretje kunnen opsteken in het domein, maar worden naar zes rookzones verwezen.

Onaantrekkelijke plekken

“Sinds 2011 mag er in alle publieke ruimtes en op de werkvloer niet meer gerookt worden”, zegt Vlaams minister van Sport Phillipe Muyters (N-VA). “We merken dat rokers hierdoor ook op indoorplaatsen waar het rookverbod niet geldt hun rookgedrag aangepast hebben. En dus gaan we nu een stapje verder, want we willen rokers ontmoedigen om ook op buitenlocaties waar kinderen spelen en sporten een sigaret op te steken. Daarom maken we ons domein in Hofstade rookvrij. In de buurt van strategische plaatsen waar rokers tot voor kort in het zicht van kinderen en sporters aan een sigaretje stonden te trekken, hebben we rookzones ingericht. Die liggen vaak achter gebouwen op iets minder aantrekkelijke plekken. Hiermee geven we het signaal dat roken niet oké is.”

Centrumverantwoordelijke Bram Luyten verduidelijkt dat het niet om een repressief rookverbod gaat. “We zullen overtreders dus niet uit het domein zetten of met GAS-boetes gaan strooien, maar onze personeelsleden zullen hen wel duidelijk maken dat er speciale rookzones zijn. Onze werknemers gaan ook niet specifiek op zoek naar rokers, maar zullen tijdens hun werkuren wel een oogje in het zeil houden en optreden indien nodig. Bezoekers zullen via de nieuwe signalisatieborden te weten komen waar de rookzones zijn.”

Evaluatie op komst

Volgens Philippe Paquay, directeur-generaal van Sport Vlaanderen, volgen de dertien andere centra het voorbeeld van Hofstade in het voorjaar van 2019. “Als het hier lukt, dan lukt het in de andere centra ook”, klinkt het. “Niet alleen de bossen en grote strandzone wordt overigens rookvrij, het verbod geldt ook voor de terrassen van het Bootshuis, de cafetaria van de sport- en gymhal en het Sportimonium. Uiteraard zullen we deze maatregel grondig evalueren.”

De kinderen die ravotten in het domein in Hofstade zijn alvast een voorstander van het rookverbod. “Sigaretten stinken, vervuilen het milieu en vergroten de kans dat jongeren beginnen te roken”, aldus Jounaida (11) van de Parkschool Ieperman uit Wilrijk, die samen met haar klasgenoten een week in het domein verblijft. “In de buurt van kinderen en sporters rook je niet. Het is dan ook een goede keuze van Sport Vlaanderen om haar centra rookvrij te maken.”