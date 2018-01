Rechtzetting artikel zwaar verkeer Zemst 02u56 0

In het artikel over het verbod van zwaar verkeer op alle lokale wegen in Zemst sloop gisteren een foutje. Zo stond in de tekst dat er vanaf eind deze maand geen vrachtwagens meer mogen rijden op de Brusselsesteenweg, de Damstraat, de Elewijtsesteenweg en de Tervuursesteenweg. Maar dat is fout. Op die bovenlokale wegen blijft zwaar verkeer wel toegestaan. Alleen op alle lokale wegen wordt de tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd.





(RDK)