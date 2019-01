Raadkamer laat vrouw die kind doodde vrij Parket tekent beroep aan WHW

24 januari 2019

15u49 0 Zemst De Brusselse raadkamer heeft de vrouw uit Zemst die haar tweejarig dochtertje levend zou hebben verbrand op een barbecue, vrijgelaten. Het parket is in beroep gegaan tegen de beslissing waardoor ze de cel nog niet heeft mogen verlaten.

“Het is al de derde keer dat de raadkamer mijn cliënte vrijlaat”, zegt advocaat Wouter Smet. “Telkens gaat het parket in beroep en herroept de Kamer van Inbeschuldigingstelling die vrijlating. Het onderzoek loopt intussen op zijn einde. We hopen dat het binnenkort wordt afgesloten.”

Buren verwittigden in september 2017 de oom van het tweejarig meisje toen ze een brandgeur opmerkten aan de woning van de moeder langs de Brusselsesteenweg in Eppegem (Zemst). De man kwam meteen ter plaatse en sleurde samen met een vriend een rokende barbecue uit de garage. Eenmaal buiten zagen ze een verkoold kinderlichaampje op de barbecue liggen. De moeder van het meisje werd opgepakt. Ze verklaarde dat ze haar kind om het leven had gebracht. De vrouw zit inmiddels al anderhalf jaar in voorhechtenis.