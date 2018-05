Provinciale subsidie voor kernversterking 29 mei 2018

02u37 0 Zemst Het schepencollege van Zemst krijgt een provinciale subsidie om de dorpskernen kwalitatiever te maken en het ruimtegebruik te verbeteren.

Zo diende Zemst een projectvoorstel in om onderzoek te doen naar mogelijke instrumenten die de gemeente kan inzetten om de woon- en leefkwaliteit nog meer te verankeren in het ruimtelijk en vergunningenbeleid. Bij dat onderzoek wordt onder meer nagegaan hoe men moet omgaan met het extra verkeer in de dorpskernen, waar meergezinswoningen toegestaan zijn en waar niet, en hoe men kwalitatief kan verdichten zonder de landelijke en kleinschalige karakteristieken van het dorp aan te tasten.





Concreet zal de provincie een toolkit 'kwaliteitsvolle kernversterking' laten opstellen. Voor deze opdracht keert Vlaams-Brabant een budget van 100.000 euro uit. De gemeenten - naast Zemst ook Bertem, Bierbeek, Huldenberg en Rotselaar - worden betrokken in de opmaak hiervan en krijgen de kans om deze instrumenten meteen toe te passen op de eigen dorpskern.





(RDK)