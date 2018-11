Proefopstelling schoolstraten verlengd RDK

28 november 2018

10u12 0 Zemst De Graaf Cornetstraat en de Zustersstraat in Hofstade zullen al zeker tot eind maart schoolstraten zijn. Dat heeft de gemeente beslist na een positieve evaluatie van het proefproject, dat sinds 17 september in voege is. Voortaan zijn beide straten ook na school afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te verhogen, werd midden september het proefproject rond de schoolstraten in de Graaf Cornetstraat en de Zustersstraat in Hofstade ingevoerd. Beide straten worden aan het begin van de schooldag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Na twee maanden is er nu een eerste evaluatie en daaruit blijkt dat tachtig procent van de buurtbewoners, leerkrachten en ouders de schoolstraat een goede maatregel vindt. Ruim zeventig procent wil de straten ook op het einde van de schooldag verbieden voor gemotoriseerd verkeer. Daardoor zal de proefopstelling verlengd worden tot einde maart en zullen de straten ook op het einde van de schooldag en op woensdagmiddag verboden terrein zijn voor wagens. In overleg met de scholen De Kriekelaar en Ter Berken wordt nu nagegaan of een schoolstraat effectief de gepaste maatregel is in de schoolomgeving.