Proefopstelling met verkeerslichten in Humbeeksebaan 05 juli 2018

02u36 0

De gemeente wil dit najaar een proefopstelling met verkeerslichten uittesten op het kruispunt van de Humbeeksebaan met de Spiltstraat in Zemst-Laar. Die moet ervoor zorgen dat er veiliger en duidelijker overgestoken kan worden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan regelmatige meldingen over (te) hoge snelheid op die locatie, en het negeren van de voorrang van rechts. Met de school De Pimpernel vlakbij, wordt dit kruispunt ook dagelijks door jonge kinderen gebruikt. De proefopstelling zal voldoende lang lopen, om de gewijzigde situatie goed te kunnen evalueren. De politie zal ook regelmatig op snelheid controleren in beide straten. (DBS)