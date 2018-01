Proefopstelling eenrichtingsverkeer blijft langer staan 02u28 0

De proefopstelling waarbij eenrichtingsverkeer geldt in een deel van de Kreupelstraat en de Beekstraat, en in de Warandeweg in Eppegem blijft wat langer dan normaal staan. Begin november werd de tijdelijke verkeerswijziging ingevoerd. Aanvankelijk zou ze tot eind december gelden, maar aangezien er heel wat positieve reacties zijn, heeft het schepencollege besloten om de gewijzigde verkeerssituatie nog enkele maanden extra te behouden. Hierdoor kan er over een langere periode worden gemeten en kan de opstelling ook worden geëvalueerd in de nieuwe situatie na de uitbreiding van het OKay-warenhuis. Bovendien kan het schepencollege zich hierdoor beter voorbereiden op de definitieve opstelling. Zo is onder meer nood aan een betere bekendmaking van het concept fietsstraat en aan een comfortabele doorgang voor voetgangers in de Warandeweg.





Alle opmerkingen kunnen gestuurd worden naar verkeer@zemst.be.





(RDK)