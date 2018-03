Politie op zoek naar auto-inbrekers 16 maart 2018

Woensdagnacht hebben dieven maar liefst in vijf voertuigen ingebroken in Elewijt. Politiezone KASTZE (Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst) is op zoek naar de daders en voert een onderzoek uit.





Wie informatie heeft over verdachte personen of voertuigen kan contact opnemen met de politie via info@kastze.be of via het nummer 02 759 78 72.





(VDBS)