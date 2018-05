Politie onderschept tien transmigranten 30 mei 2018

Politiezone KASTZE, (Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst) heeft na een zoekactie gisterochtend tien transmigranten gevat.





"We kregen de melding van spookwandelaars op de pechstrook van de E19 ter hoogte van Zemst", zegt waarnemend korpschef Filip Van Steenbergen. "Daar verlieten ze rond 6 uur 's ochtends de snelweg en hebben ze zich verspreid in Weerde. Met behulp van een aantal politieploegen en een helikopter konden we ze vatten. We troffen ze vooral aan in de buurt van het station. In totaal ging het om een 15-tal personen, enkelen wisten dus te ontkomen." Voor de gevatte transmigranten wordt nu een dossier opgesteld voor de dienst Vreemdelingenzaken. (VDBS/RDK)