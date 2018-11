Politie neemt huisdieren in beslag nadat hond van balkon valt Robby Dierickx

08 november 2018

16u26 5 Zemst De lokale politie heeft zes huisdieren in beslag genomen in een OCMW-flat in Zemst. Dat die er in erbarmelijke omstandigheden leefden, werd duidelijk nadat een hond van het zowat vier meter hoge balkon naar beneden gevallen was.

Het was de onderbuurvrouw die dinsdagmiddag de politie alarmeerde nadat een 11-jarige Yorkshire Terriër van het balkon op de eerste verdieping naar beneden gevallen was. Agenten snelden naar het flatgebouw op de Brusselsesteenweg in Zemst en troffen de hond er in verwarde staat aan. “In het appartement, waar niemand aanwezig was, vonden we nog vijf andere dieren die in geen al te beste omstandigheden leefden”, klinkt het. “Het lag er vol uitwerpselen. De dienst Dierenwelzijn besloot dan ook om de dieren administratief in beslag te nemen.”

Sindsdien verblijven de twee honden, twee katten, konijn en hamster in het opvangcentrum in Eppegem. “Ze hebben allemaal de nodige verzorging gekregen”, zegt Ferry Heikoop. “Ze worden ook nog behandeld tegen vlooien, en krijgen nog vaccinaties — en uiteraard ook voldoende voeding en warmte.”

15 euro per dag per hond

De eigenares liet intussen weten dat ze de twee kittens, de hamster en het konijn niet terug wil. Haar twee honden wil ze wel nog houden. “Ze liet ons weten dat ze regelmatig in Mechelen moet zijn, en dat haar ex-man dan op de dieren zou letten”, aldus nog Heikoop. “Dat deed hij duidelijk niet. De katten, hamster en konijn blijven al zeker bij ons. Wat er met de honden moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Als de eigenares hen terugwil, zal ze hun sterilisatiekosten en de verblijfskosten — 15 euro per dag per dier — moeten betalen.”

Het was al de tweede keer in een week tijd dat het Dierenopvangcentrum in beslag genomen dieren moest opvangen. Vorige week werden nog achttien katten uit Haacht binnengebracht. “Onze medewerkers en vrijwilligers draaiden overuren”, knikt Heikoop. “De katten stellen het intussen goed en midden deze maand komt er meer duidelijkheid over hun toekomst. Het kan evenwel niet de bedoeling zijn dat we in beslag genomen dieren blijven opvangen, want dit bemoeilijkt onze werking.”