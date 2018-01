Politie achtervolgt inbrekers 27 januari 2018

Twee inbrekers zijn donderdagavond een tijdje achtervolgd geweest door patrouilles van politiezone KASTZE en een helikopter van de federale politie. "De twee werden op heterdaad betrapt in een woning op de Boudewijnlaan door de bewoners zelf. Daarbij zetten ze het op een lopen", zegt Filip Van Steenbergen, waarnemend korpschef van de politiezone. "De noodcentrale stuurde daarna een BIN-bericht uit waardoor we heel wat nuttige tips hebben binnengekregen van buurtbewoners. We kregen zo'n tiental meldingen binnen. Helaas konden de twee alsnog ontkomen." Over de buit is niets bekend.





(VDBS/RDK)