Pijpenkop De Waterleest wordt tijdelijke speelplaats 21 april 2018

De pijpenkop van gemeenteschool De Waterleest in Eppegem, wordt tijdelijk een speelstraat. Aanleiding zijn de uitbreidingswerken aan de school, waardoor de speelplaats van de lagere school niet gebruikt kan worden. Om de kinderen toch te laten spelen, wordt de pijpenkop tijdens de speeltijden door leerkrachten afgezet met signalisatie zodat er daar gespeeld kan worden.





Aan gemeenteschool De Pimpernel in Zemst-Laar zal de parking, die tussen het schoolgebouw en cultuurhal WIK ligt, aan het begin en het einde van de schooldag telkens drie kwartier afgesloten worden voor verkeer. Zo wil de gemeente meer ruimte geven aan de fietsers en voetgangers. In eerste instantie zal dit gebeuren met verplaatsbare nadars. (RDK)