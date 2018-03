Petanque- en kubbhal officieel geopend 14 maart 2018

02u38 0 Zemst Achter de kerk in het centrum van Hofstade heeft het Zemstse schepencollege gisteren de petanque- en kubbhal officieel geopend. Verenigingen en inwoners kunnen er naar hartenlust petanquen of kubben.

De hal staat op de plaats van de lokalen waarin de Chiro van Hofstade jarenlang onderdak had. De jeugdbeweging ruilde haar lokalen in de Ambroossteenweg echter voor een gebouw in de Ossebeemden. Omdat de oude Chirolokalen zo afgeleefd waren, was een renovatie niet aan de orde. Nadien besliste de gemeente om er een overdekte petanquehal op te bouwen. "En die hal is nu - negen maanden na de eerstesteenlegging - volledig klaar", zegt sportschepen Piet Van Grunderbeek (N-VA).





Kantine

Voornamelijk seniorenverenigingen maken er gebruik van, maar ook inwoners kunnen er een partijtje petanquen of kubben. Een vzw baadt de hal uit en heeft er zelfs een kleine kantine in ingericht. Alle reservaties gebeuren ook via die vzw, die uit enkele vrijwilligers van de seniorenverenigingen bestaat.





(RDK)