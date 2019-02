Perkplantactie afgeschaft: “Insectonvriendelijk en niet duurzaam” Vorig jaar nog haalden 850 gezinnen 10.000 plantjes gratis op Robby Dierickx

27 februari 2019

14u34 0 Zemst Niet duurzaam en insectonvriendelijk: die twee redenen haalt het nieuwe Zemstse schepencollege aan om de jaarlijkse perkplantactie, waarbij inwoners gratis plantjes konden bestellen, af te schaffen. “In de plaats gaan we met zaadmengsels werken die bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit”, klinkt het. Gewezen schepen en bedenker van de perkplantactie Koen Vandermeiren (CD&V) is ‘not amused’.

850 gezinnen namen vorig jaar deel aan de tweede perkplantactie van de gemeente. In totaal werden zowat 10.000 perkplantjes verdeeld door de gemeente. De deelnemers moesten de plantjes aan de straatzijde van hun woning plaatsen om van Zemst een echte bloemengemeente te maken. “Die perkplantactie kwam er om het werk van de gemeentearbeiders te ontlasten”, zegt gewezen milieuschepen Koen Vandermeiren. “Zij staken heel wat tijd in het planten en onderhouden van de bloemen en daarom leek het ons een goed idee om inwoners plantjes te schenken zodat ze zelf voor het onderhoud konden instaan. De kost was 7.000 euro en was geen meerkost in vergelijking met de jaren voordien.”

Vlinders en insecten

Maar de nieuwe meerderheid (N-VA, VLAM, sp.a en Groen) heeft beslist om de perkplantactie af te schaffen. “Het mag dan wel een succesvolle actie geweest zijn, erg insectvriendelijk was ze niet”, zegt milieuschepen Joeri Van den Brande (Groen). “Perkplanten hebben geen nectar en zijn niet vruchtbaar, waardoor vlinders en andere insecten ze links laten liggen. Eigenlijk kon je even goed een poster van zo’n perkplant aan je raam hangen om hetzelfde effect te creëren. De plantjes waren mooi, maar duurzaam en bevorderlijk voor de biodiversiteit waren ze niet. Bovendien moest het gemeentepersoneel telkens twee zaterdagen aan de slag om de plantjes aan de man te brengen.”

En dus kiest het schepencollege voor een alternatief. “Inwoners zullen de komende maanden zaadmengsels kunnen ophalen”, gaat Van den Brande verder. “We gaan zelf bekijken welke zaden het best zijn voor de biodiversiteit en de duurzaamheid. Op die manier blijft Zemst een bloemengemeente.”

Mal figuur

“Dit is geen nieuwe actie, want ook wij verdeelden de zaadmengsels al”, laat Vandermeiren weten. “Alleen waren die veel minder in trek dan de bloemen. Het klopt dat de perkplanten misschien niet de meest duurzame waren, maar ze maakten van Zemst wel een echte bloemengemeente. De meerderheid had de actie beter nog een jaar behouden en over een deftig alternatief nagedacht. Met deze afschaffing slaat Groen een mal figuur en ook binnen de eigen partij denkt men er blijkbaar zo over, want één van de gemeenteraadsleden stemde voor het behoud van de perkplanten.”

Eigenlijk kon je even goed een poster van een perkplant aan je raam hangen om hetzelfde effect te creëren Milieuschepen Joeri Van den Brande

“Hier slaan we zeker geen mal figuur, want vanuit het oogpunt van Groen doen we nu net meer voor het milieu”, reageert de schepen. “In tegenstelling tot de perkplantjes, die niets bijdragen aan het milieu, zullen inwoners nu bloemen kunnen planten die mooi, duurzaam, goed voor de biodiversiteit én insectvriendelijk zijn.”

Wanneer de nieuwe bloemenactie van start gaat, is nog niet duidelijk. Het schepencollege zal er de komende weken over communiceren.