Oud-strijder Louis Laeremans (94) overleden Robby Dierickx

26 februari 2019

12u13 3 Zemst In Eppegem is oud-strijder Louis Laeremans, die elk jaar een dag voor Wapenstilstand mee instond voor het plaatsen van de 228 Belgische vlagjes op het militaire kerkhof van de Zemstse deelgemeente, op 94-jarige leeftijd overleden. De man kreeg in de nacht van maandag op dinsdag een hartstilstand.

Louis Laeremans was in oktober 1944 als 20-jarige de eerste Belgische vrijwilliger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eind dat jaar werd hij plots naar het front in Nederland gestuurd, omdat het verzet alle troepen nodig had om de oorlog te stoppen. Louis moest er in de ijskoude winter – er werden temperaturen van -25 graden Celsius gemeten - aan de slag in de loopgraven. De Eppegemnaar overleefde de oorlog en was nadien samen met goede vriend Yves Moerman decennialang actief op het militaire kerkhof van Eppegem.

Vlag laten wapperen

“Vijftig jaar lang hees Louis daags voor Wapenstilstand onder meer de Belgische vlag aan de vlaggenstokken voor het kerkhof”, aldus Yves Moerman, die twee jaar geleden een boek over de oud-strijder uitbracht. “Alleen vorig jaar liet hij dat werkje over aan de gemeente. Zijn leeftijd maakte het voor hem namelijk onmogelijk om de vlaggen nog te laten wapperen. Daarnaast hielp hij me elk jaar met de plaatsing van de kleine Belgische vlagjes aan de graven.”

Ondanks dat Louis Laeremans de laatste maanden wat met zijn gezondheid sukkelde, kwam zijn dood toch onverwacht. “Hij zat nog boordevol plannen, want hij wilde ook dit jaar weer heel wat herdenkingen bijwonen. Daarnaast was men ook nog met een documentaire over hem bezig, maar helaas konden nog niet alle beelden gedraaid worden.”

De uitvaartplechtigheid van Louis Laeremans vindt nu zaterdag 2 maart in de kerk van Eppegem plaats.