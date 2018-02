Ook Zemst wil vliegwet forceren 27 februari 2018

03u01 0 Zemst Nadat elf gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant op Valentijnsdag een aansprakelijkheidsvordering indienden, sluit ook Zemst zich aan bij die alliantie. De gemeenten hopen via de juridische weg een vliegwet te forceren.

Volgens de initiatiefnemende gemeenten uit onze regio - Steenokkerzeel, Zaventem, Grimbergen, Wemmel en Tervuren - en de provincie gaat momenteel 85 procent van het vliegverkeer van de luchthaven van Zaventem over Vlaams-Brabant. Dat is vooral het gevolg van de geluidsnormen die Brussel oplegt. Een vliegwet, die voor een eerlijke spreiding moet zorgen, zou de oplossing kunnen zijn om alle lasten eerlijk te verdelen. Omdat zo'n vliegwet al jaren beloofd wordt, maar er nog steeds niet is, trekken de gemeenten en de provincie nu naar de rechter. Op 14 februari werd de aansprakelijkheidsvordering ingediend en op 2 maart wordt de procedure ingeleid. Ondertussen schaart ook Zemst zich achter het initiatief. Volgens de gemeente is het de opdracht van bevoegd minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om een consensus te vinden tussen de leefbaarheid en gezondheid van de omwonenden, het milieu en het economisch belang.





(RDK)