Ook hondjes dierenasiel getroffen door staking Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

13 februari 2019

11u26 0 Zemst De nationale staking heeft vandaag ook gevolgen voor de honden in het dierenasiel van Eppegem (Zemst). Omdat stakers de toegang tot bedrijvenzone Cargovil blokkeren, kunnen de vrijwilligers niet door en kunnen de honden dus ook niet uitgelaten worden. Tot grote frustratie van Ferry Heikoop, de uitbater van het dierenasiel.

“De vrijwilligers staan hier normaal elke dag paraat om met de honden te gaan wandelen, maar vanochtend werden ze allemaal tegengehouden”, klinkt het. “De stakers laten alleen de werknemers en bezoekers van het crematorium – dat aan de overkant van de straat ligt – door. Omdat onze vrijwilligers er niet geraken, konden we vanochtend niet gaan wandelen met de honden. Gelukkig kon ik hen even op hun speelplaats laten lopen, maar dat is uiteraard niet hetzelfde als een stevige wandeling. Ik heb de vrijwilligers aangeraden om vanmiddag via een andere weg naar ons dierenasiel te komen, al staat het verkeer blijkbaar ook daar vast.”

Daarnaast moest Ferry Heikoop ook vier afspraken voor de adoptie van twee katten en twee honden annuleren, omdat de adoptiebaasjes niet in het dierenasiel geraken.