Ondergrondse glasbollen moeten sluikstorters weg houden Robby Dierickx

20 maart 2019

18u44 0 Zemst Afvalintercommunale Incovo heeft in Zemst, Londerzeel, Machelen, Meise en Vilvoorde tien ondergrondse glasbollen geplaatst. Daarmee wil men de strijd met de sluikstorters aangaan.

Meer dan 25 jaar geleden doken de eerste glasbollen in de vijf gemeenten op. “Per jaar wordt er meer dan 3.000 ton glas selectief ingezameld om er nadien nieuwe flessen mee te kunnen maken”, zegt Alex Heyvaert, uittredend voorzitter van Incovo. “Die aparte inzameling heeft heel wat milieuvoordelen, maar op sommige plaatsen worden de glasbollen misbruikt om afval achter te laten. Deze kleine groep sluikstorters zorgt voor veel ergernis. We ruimen daarom dagelijks de omgeving van de glasbollen op en zetten ondertussen ook al twee jaar sluikstortcamera’s in. Vorig jaar werden meer dan zestig mensen beboet, waardoor het aantal sluikstortgevallen in de tweede jaarhelft terugviel met veertig procent.”

Maar nu gaat Incovo nog een stap verder. De voorbije dagen werden op tien plaatsen in Zemst, Machelen, Vilvoorde, Londerzeel en Meise tien glasbollen onder de grond gestoken. “Ondergrondse inzameling is visueel veel mooier en heeft ook een bewezen effect in het terugdringen van de sluikstorten”, weet Heyvaert. De kostprijs bedraagt bijna 100.000 euro en wordt gedeeld door Incovo en Fost Plus.