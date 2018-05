Omgeving petanquehal in verschillende fases aangepakt 31 mei 2018

02u44 0 Zemst De omgeving van de petanquehal in Hofstade, die in maart officieel geopend werd, zal in verschillende fases aangepakt worden. Eerst wordt de buitenaanleg afgewerkt, in een tweede fase is de hele omgeving van het kerkplein aan de beurt.

Om de nieuwe petanquehal mooi in te passen in de buurt schakelde de gemeente een studiebureau in. Samen met de omwonenden wordt een plan van aanpak opgesteld. "Maar omdat er voorlopig nog onduidelijkheden zijn over de gewenste verkeerscirculatie in het centrum van Hofstade en over de mogelijke nevenbestemmingen van het kerkgebouw, zal de hele omgeving gefaseerd aangepakt worden", zegt schepen van Openbare Werken Veerle Geerinckx (N-VA). "In een eerste fase pakken we de buitenaanleg van de petanquehal aan. Dat zal door ons team Werken in Eigen Beheer uitgevoerd worden."





Parkeerverbod

Tegelijkertijd komt er op de Ambroossteenweg een stilstaan- en parkeerverbod in het gedeelte tussen de Tervuursesteenweg en de fietspaden. Dit op vraag van de scholen, de bewoners en de politie omdat geparkeerde wagens de doorgang van fietsers en andere weggebruikers bemoeilijken.





De buurt rond de kerk wordt pas in een tweede fase aangepakt. Concreet moet er eerst een duidelijke visie over de kerk zijn en moet het onderzoek naar de fietspaden in de volledige omgeving klaar zijn. (RDK)