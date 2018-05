Omgeving curlinghal wordt park 03 mei 2018

Het gemeentebestuur gaat de omgeving rond de curlinghal en jeugdhuis De Caravan inrichten als park. De verenigingen uit de buurt werden al uitgenodigd op een infomoment waar het plan werd voorgesteld en verduidelijkt. De volledige site wordt ontworpen als een sportpark. Zo wordt onder meer de Finse piste doorgetrokken langs de aanwezige verenigingen. Om de duidelijkheid en herkenbaarheid te verbeteren, wordt de signalisatie aangepast zodat de bezoeker snel de sportvereniging vindt die hij zoekt. Fase één van de werken start in de tweede helft van mei. Bedoeling is dat het park tegen het begin van het nieuwe curlingseizoen in gebruik wordt genomen. (DBS)