OCMW promoot budgetvriendelijke recepten 23 augustus 2018

Het OCMW stapt op 1 september in het sociaal project 'aan tafel in 1-2-3 euro'. Daarmee wil het klanten de mogelijkheid bieden een evenwichtige, budgetvriendelijke maaltijd klaar te maken. Het project 'aan tafel in 1-2-3 euro' werd opgestart door supermarktketen Colruyt. Gezinnen kunnen zich vrijwillig inschrijven, waarna ze exclusief inspiratie krijgen via een tweewekelijks receptenboekje dat in hun brievenbus belandt. Daarin staan telkens zes gemakkelijke, kindvriendelijke en budgetvriendelijke recepten met boodschappenlijstjes. Elk recept is goed voor drie ruime porties en kost niet meer dan 1, 2 of 3 euro per portie. Via het project wil de Colruyt Group evenwichtige voeding aan kwetsbare gezinnen voorstellen. Het OCMW van Zemst wil dit nu ook invoeren bij haar cliënten. Zij kunnen zich vanaf 1 september vrijwillig inschrijven. (RDK)