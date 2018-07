Nutskasten steken in erfgoedkleedje 12 juli 2018

Verschillende nutskasten in Zemst worden de komende weken in een erfgoedkleedje gestoken. De elektriciteitskast op de hoek van de Vredelaan en het Kleinveld werd als eerste versierd. "We willen onze inwoners laten weten hoe Zemst er vijftig of honderd jaar geleden uit zag", zegt schepen van Erfgoed Veerle Geerinckx (N-VA). "De oude beelden van de huizen, de cafés en de inwoners zijn verzameld in de regionale beeldbank. Om die in de kijker te zetten, hebben we samen met de heemkundige kring De Semse beslist om een aantal kasten van nutsmaatschappijen te bekleden met oude prenten en dorpszichten. De eerste nutskast in de Vredelaan is klaar. De elektriciteitskast werd er bekleed met een oude foto van het nabijgelegen station. De komende weken worden nog enkele andere kasten versierd." (RDK)