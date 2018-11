Nu al gekibbel tussen toekomstige meerderheid en oppositie VLAM en CD&V beschuldigen elkaar van leugens in dossier sluiting zwembad Robby Dierickx

27 november 2018

14u51 1 Zemst “De inkt van het coalitieakkoord is nog niet droog of VLAM breekt haar eerste verkiezingsbelofte al.” Volgens CD&V, dat na 42 jaar meerderheid op de oppositiebanken belandt in Zemst, wilt Vlam in tegenstelling tot voor de verkiezingen niet langer een extra studie over de staat van het zwembad van Hofstade. VLAM-kopvrouw Greta Lauwers noemt CD&V een slechte verliezer.

Het zwembad van Hofstade was een van de hete hangijzers in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Uit een rapport bleek immers dat het zwembad door de slechte staat ervan eind dit jaar moet sluiten. Een beslissing die door de lokale partij VLAM enkele weken voor de verkiezingen aangevochten werd. De huidige oppositiepartij wilde dat er nog minstens twee andere expertverslagen opgemaakt zouden worden. “Daaruit moet blijken of een sluiting wel nodig is”, klonk het bij Greta Lauwers. “Misschien kunnen we het zwembad alsnog renoveren. Lukt dat niet, dan is een nieuwbouw aan de orde.”

Iets meer dan een maand na de verkiezingen polste Alex Heyvaert (CD&V) tijdens de jongste gemeenteraad nog eens naar de visie van alle partijen over de noodzaak om nog extra rapporten over de staat van het zwembad op te stellen. Zijn partij belandt na Nieuwjaar op de oppositiebanken omdat de huidige coalitiepartner N-VA een akkoord bereikte met VLAM, sp.a en Groen. “Plots is zo’n extra verslag voor VLAM niet meer nodig”, aldus Heyvaert. “De partij onthield zich – net als de andere partijen – op de vraag of er nieuwe onderzoeken nodig zijn. Zij wensen dus géén extra studies noch door de gemeente noch door Sport Vlaanderen. Daarmee is duidelijk dat VLAM alvorens er al een bestuursakkoord is, reeds een van haar belangrijkste verkiezingsbeloftes heeft gebroken.”

“Dit is het bewijs dat CD&V een slechte verliezer is”, antwoordt Greta Lauwers. “Al maanden geleden vroegen we het eerste negatieve rapport over het zwembad op, maar van de christendemocraten kregen we te horen dat het verslag niet voorhanden was. Dan is het toch logisch dat we als oppositiepartij een tweede en zelfs een derde opinie vragen? En dan blijkt plots na de stembusgang dat CD&V het verslag wel in haar bezit had. Het werd dus bewust achtergehouden voor de andere partijen en dan vooral voor ons. Uit dat verslag blijkt nu dat het zwembad effectief in zo’n slechte staat is dat een renovatie niet meer mogelijk is. Maar dat CD&V nu zegt dat we onze verkiezingsbelofte niet nakomen, is een leugen. We hebben nu gewoon eindelijk inzage gekregen in het negatieve verslag.”

Alex Heyvaert ontkent dat CD&V het rapport bewust achtergehouden heeft. “Greta Lauwers heeft het opgevraagd bij de diensten, maar zij mogen het niet zomaar uitdelen. Ondertussen heeft VLAM het al een tijdje in haar bezit, maar zelf nam de toekomstige meerderheid nog geen initiatief om na te gaan wat de visie is van de verschillende partijen.”

Volgens Lauwers zijn er inmiddels wel al gesprekken geweest met mogelijke partners om het zwembaddossier in beweging te krijgen.