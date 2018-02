Nieuwe vzw moet toekomst kerstmarkten verzekeren 15 februari 2018

02u36 0 Zemst Een nieuwe vzw moet nieuw leven in de kerstmarkten van Zemst en Hofstade blazen. Die werden vorig jaar op het laatste moment om organisatorische redenen afgeblazen. Om dat in de toekomst te vermijden, wordt een werkgroep opgericht.

Amper een week voor de kerstmarkten van Zemst (zaterdag 9 december) en Hofstade (zondag 10 december) hadden moeten plaatsvinden, blies organisator Hans Van Gool alles af. "Er zijn te weinig inschrijvingen en ik kamp met organisatorische problemen", klonk het ruim twee maand geleden. Resultaat: handelaars en verenigingen die zich wél ingeschreven hadden, zagen een inkomstenbron door hun neus geboord. Om te vermijden dat dit in de toekomst nog eens gebeurt, wordt nu een vzw opgericht.





Testcase

"We zijn ondertussen al met vier personen die zich hiervoor willen inzetten", zegt Hans Van Gool. "Drie mensen hebben al gereageerd op mijn oproep om het bestuur uit te breiden. De bedoeling is om de kerstmarkt van december dit jaar als testcase te gebruiken om op termijn nog meer evenementen in groot-Zemst op poten te zetten."





De oproep om enkele ervaren mensen aan te trekken kwam er onder meer op vraag van het gemeentebestuur. In de lente zit de gemeente samen met de vzw om het draaiboek van de volgende kerstmarkten te bespreken. Zo hoopt het schepencollege dat de kerstmarkten van Zemst en Hofstade behouden blijven.





(RDK)